Innovation Days: Banca Ifis, forte propensione investimenti imprese Puglia in tecnologia

Cloud e Ai cresceranno di piu' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bari, 21 ott - In linea con la media nazionale, la propensione degli imprenditori pugliesi ad investire nelle nuove tecnologie (50%) si differenzia nella dimensione aziendale tra micro e piccole imprese con una crescita piu' marcata in cloud e IA, tecnologie utili per ridurre i costi e/o aumentare la produttivita'. Insieme agli investimenti in tecnologia innovativa la regione - ha spiegato Marco Agosto di Banca Ifis, durante la presentazione della indagine sul panorama produttivo pugliese alla tappa pugliese di Innovation Days del Sole 24 Ore in corso a Bari - si distingue per un elevato impegno verso la sostenibilita'.

Vi e' infatti una quota di Pmi che hanno in programma investimenti in questo ambito in misura superiore alla media nazionale con aree di intervento tarate, in particolare, su energie rinnovabili, riduzione e gestione dei rifiuti, ed efficientamento energetico. Anche la sostenibilita' sociale e' radicata: welfare aziendale e donazione a enti benefici sono le pratiche piu' diffuse.

