Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Innovatec: green loan da 5,9 mln per un impianto fotovoltaico in Calabria

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 lug - Innovatec ha sottoscritto con Bper Banca un "finanziamento Esg green loan su basi project finance" da 5,9 milioni di euro per la realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico da 6,44 Mwp in provincia di Catanzaro. Lo comunica la societa' in una nota. L'impianto e la sua costruzione saranno affidati alla controllata Esi con "formula chiavi in mano". Produrra' oltre 11 Gwh di energia elettrica l'anno, evitando circa 2.400 tonnellate di Co2, "un quantitativo pari a 47mila alberi maturi", evidenzia la nota. L'avvio dei cantieri e' previsto entro la fine del mese, mentre l'entrata in funzione e' attesa nel secondo semestre del 2027.

            Il finanziamento ha una durata di 14,5 anni, con scadenza finale al 31 dicembre 2041. 'Questo nuovo impianto rappresenta un tassello fondamentale per il raggiungimento dei target del nostro piano di sviluppo in ottica Ipp', ha dichiarato nella nota Roberto Maggio, presidente e a.d. di Innovatec. Con la nuova commessa, il backlog di Esi sale a circa 32,3 milioni di euro.

            imt-com.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 15-07-26 18:48:10 (0626)ENE 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Innovatec 0,1998 -0,84 17.35.11 0,1944 0,2015 0,20


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.