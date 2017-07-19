Innovatec: green loan da 5,9 mln per un impianto fotovoltaico in Calabria

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 lug - Innovatec ha sottoscritto con Bper Banca un "finanziamento Esg green loan su basi project finance" da 5,9 milioni di euro per la realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico da 6,44 Mwp in provincia di Catanzaro. Lo comunica la societa' in una nota. L'impianto e la sua costruzione saranno affidati alla controllata Esi con "formula chiavi in mano". Produrra' oltre 11 Gwh di energia elettrica l'anno, evitando circa 2.400 tonnellate di Co2, "un quantitativo pari a 47mila alberi maturi", evidenzia la nota. L'avvio dei cantieri e' previsto entro la fine del mese, mentre l'entrata in funzione e' attesa nel secondo semestre del 2027.

Il finanziamento ha una durata di 14,5 anni, con scadenza finale al 31 dicembre 2041. 'Questo nuovo impianto rappresenta un tassello fondamentale per il raggiungimento dei target del nostro piano di sviluppo in ottica Ipp', ha dichiarato nella nota Roberto Maggio, presidente e a.d. di Innovatec. Con la nuova commessa, il backlog di Esi sale a circa 32,3 milioni di euro.

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