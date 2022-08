Ingegneria: Oice, Italia terza nel mondo con Corea dopo Usa e Cina

Top 225 Enr, crescono quasi tutte societa' italiane censite (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 ago - "Per numero di societa', escludendo raggruppamenti regionali come 'Altri Europa', l'Italia si conferma terza mondiale dopo Usa e Cina, insieme alla Corea". Lo sottolinea l'Oice, associazione che riunisce le societa' di ingegneria, a commento della pubblicazione della Top 225 delle principali engineering mondiali stilata dalla rivista Usa Enr (e rilanciata in Italia dal sito Nt+ Enti locali & Edilizia).

"Le italiane - aggiunge l'Oice - realizzano la maggior parte del loro fatturato estero in Africa seguita da Europa, Medio Oriente e Asia; la costante crescita nel continente africano colloca l'Italia terza tra gli europei per presenza in Africa, dopo inglesi e francesi". Quasi tutte le 11 societa' di ingegneria censite da Enr, segnala sempre l'Oice, "migliorano la loro posizione nel ranking e due entrano per la prima volta nella speciale classifica". Le 11 societa' sono basate in quattro regioni (Lombardia, Liguria, Veneto, Lazio).

