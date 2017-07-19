Ingegneria: Oice, il mercato riparte a febbraio con gli appalti integrati -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 mar - Fra le gare di maggiore rilievo per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura emergono quelle di Autostrade per l'Italia spa che pubblica un bando per la sorveglianza visiva dei siti di interesse geotecnico, strutture di sostegno e presidio roccioso della rete in gestione per un valore di 13,3 miloni e di Ire spa Infrastrutture Recupero Energia di Genova con un bando di progettazione per la realizzazione del nuovo ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Sv) per 12,7 milioni.

Cosi' commenta i dati di febbraio il presidente Oice, Giorgio Lupoi: 'Questi primi due mesi confermano il trend di ridimensionamento del mercato dei servizi tecnici che, a parte la pausa del 2024, aveva visto la domanda pubblica esplodere con il Pnrr. A oggi siamo tornati ai livelli del 2019 e dovremo verificare gli effetti legati alla prosecuzione degli interventi legati al Pnrr che, con altre fonti finanziarie, andranno oltre le scadenze prefissate. Il tutto sullo sfondo di scenari di politica internazionale che ci si augura non compromettano i processi di internazionalizzazione in atto avviati da molte societa'. Sul mercato domestico emerge sempre piu' la necessita' di ripristinare una maggiore concorrenza e trasparenza, di adeguare tariffe ormai obsolete, non congrue rispetto alle sempre maggiori prestazioni non quotate e soprattutto di rendere obbligatoria la disciplina dell'anticipazione e parificandola a quella dei lavori'.

com-ler.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 11-03-26 16:02:11 (0530)PA,INF 5 NNNN