Ingegneria: Oice, a dicembre 2025 valore record di 708,7 milioni -2

Lupoi: bilancio 12 mesi bene, oltre le previsioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 gen - 'Siamo particolarmente soddisfatti che il 2025 sia andato ben oltre le nostre previsioni - commenta il presidente dell'Oice Giorgio Lupoi - invertendo nettamente, con quasi un +50%, il dato del 2024 che a questo punto speriamo rimanga un caso isolato: tre mesi fa avevamo stimato un 2025 a 2,1 miliardi ma a dicembre le stazioni appaltanti sono state particolarmente dinamiche determinando un'accelerazione mai vista negli anni scorsi'. 'Il quadro - conclude Lupoi - e' quindi positivo, sia per la 'coda' del Pnrr e delle altre opere programmate, che comunque saranno portate a termine tramite altre forme di finanziamento, sia per questi nuovi bandi'. Il presidente dell'Oice segnala anche tre criticita': 'il raddoppio degli accordi quadro rende sempre attuale il tema della certezza delle attivazioni e delle garanzie richieste, spesso eccessive; l'aumento della domanda e la necessita' di attrezzarsi per farvi fronte riporta alla necessita' di anticipazioni obbligatorie, quando richieste dall'operatore economico, e di livello almeno pari al 20% come negli altri settori; il livello di bandi anomali rimane inalterato, segno che la deregulation del codice appalti e l'eccesso di discrezionalita' assegnato alle stazioni appaltanti crea piu' problemi che benefici soprattutto in tema di par condicio, di concorrenza e di accesso al mercato'.

com-fro.

