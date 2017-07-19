Ingegneria: Oice, +63,4% per i servizi tecnici nei primi 5 mesi del 2026 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 giu - Per il presidente Oice, Giorgio Lupoi, 'il valore registrato nei primi cinque mesi del 2026 si conferma superiore al valore dello stesso periodo del 2025, calcolato, per l'arco temporale 2018-2025, sulla media mensile dell'intero anno. Questo risultato e' positivo perche', storicamente, le stazioni appaltanti pubblicano le gare d'appalto piu' rilevanti nella seconda meta' dell'anno. Di conseguenza, il fatto che il dato dei primi cinque mesi sia gia' superiore alla media cosi' calcolata del 2025 fa ben sperare per la restante parte dell'anno. A fronte di questi dati positivi rimangono due aspetti molto delicati: il progressivo incremento del valore medio delle gare e il 'buco nero' degli affidamenti diretti e fiduciari spesso inseriti in contesti di elusione delle norme del mercato. A tale proposito l'OICE e' da anni presidio di legalita' e di azioni a favore della concorrenza e del mercato, l'ultima delle quali, riferita ad Asset Puglia, e' stata anche ritenuta meritevole di attenzione da parte dell'Autorita' anticorruzione'.

ler.

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