Ingegneria: Cni, valore bandi a -16,3% nel secondo quadrimestre

Perrini: 'Esaurita spinta bonus e Pnrr' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 5 ott - Tra maggio e agosto 2025 le stazioni appaltanti hanno pubblicato gare per 254,5 milioni di euro relativamente alle sole gare di progettazione ed altri servizi (escludendo dunque accordi quadro, concorsi, servizi Ict e gare con esecuzione) contro i 304,1 milioni dello spesso periodo dell'anno prima (-16,3%), per una differenza negativa di 49,6 milioni di euro.

Considerando invece l'intero periodo dei primi otto mesi di quest'anno, la differenza negativa tendenziale supera i 186 milioni di euro. I numeri si leggono sull'ultimo rapporto a cura del centro studi del Consiglio nazionale degli Ingegneri sul mercato pubblico dei servizi di ingegneria e architettura. Il presidente degli ingegneri Angelo Domenico Perrini parla di 'tramonto definitivo della fase positiva determinata dal Pnrr e dai diversi bonus edilizi'. Rispetto a questo periodo (alla base del citato picco raggiunto nel 2022) 'il mercato dei servizi di ingegneria e architettura e' ormai tornato a livelli 'normali' - afferma -; e questo ci impone di prestare ancora piu' attenzione alla corretta valorizzazione del lavoro degli ingegneri e al rispetto che si deve alla centralita' del progetto'.

com-fro

(RADIOCOR) 05-10-25 10:00:24 (0136)INF 5 NNNN