Ingegneria: a Macerata gara da 15,9 milioni per progettare il nuovo ospedale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 mar - A Macerata maxigara di progettazione per realizzare il nuovo ospedale.

La Regione Marche ha pubblicato il bando per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria riguardanti la progettazione di fattibilita' tecnica ed economica, comprensiva di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento dei servizi di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per la realizzazione del nuovo polo ospedaliero in localita' La Pieve. Il valore dell'incarico e' di 15.962.426 euro. Offerte entro il 5 aprile.

