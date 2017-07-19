Ing: i dati sulla fiducia in Italia inviano segnali contrastanti a giugno - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 giu -La fiducia nel settore delle costruzioni riflette ancora la tempistica del PNRR Il miglioramento della fiducia nel settore delle costruzioni e' trainato dai lavori specializzati e dall'ingegneria civile, quest'ultima probabilmente favorita dall'imminente scadenza di molti investimenti previsti dal piano di ripresa finanziato dall'UE. Sul fronte residenziale, la situazione sembra stabilizzarsi, poiche' l'effetto distorsivo del generosissimo incentivo fiscale 'Superbonus' sta finalmente svanendo.

La fiducia nel settore dei servizi e' in leggero aumento, grazie al turismo Ad aprile e maggio, la fiducia nel settore dei servizi aveva registrato, com'era prevedibile, due bruschi cali, mettendo in evidenza la vulnerabilita' del settore, e in particolare della componente turistica (basti pensare ai prezzi della benzina e del carburante per aerei, di cui si segnalavano rischi di razionamento), alla guerra in Medio Oriente. La modesta ripresa della fiducia nel settore dei servizi a giugno, sostenuta principalmente da un forte rimbalzo della componente turistica, offre solo un conforto limitato. Sembra ora probabile che anche dal lato dell'offerta, il comparto dei servizi abbia fornito un contributo decrescente alla crescita nel secondo trimestre.

E' ora prevedibile un rallentamento della crescita del PIL nel secondo trimestre Tutto sommato, e' ragionevole ipotizzare che la crescita del PIL italiano nel secondo trimestre abbia segnato un netto rallentamento rispetto al primo trimestre (quando aveva registrato un sorprendentemente forte +0,3% sul trimestre precedente), evitando forse di entrare in territorio negativo. Alla base di cio' dovrebbe esserci un rallentamento temporaneo dei consumi privati. Se la normalizzazione dei flussi petroliferi attraverso lo Stretto di Hormuz procedera' senza intoppi e l'inflazione energetica rallentera', potrebbe concretizzarsi una graduale ripresa nella seconda meta' dell'anno.

Sulla scia di un forte inizio d'anno e del nuovo profilo inflazionistico, lievemente rivisto al ribasso dopo la firma del memorandum d'intesa fra USA e Iran, abbiamo leggermente rivisto al rialzo la nostra previsione per la crescita media del PIL nel 2026 allo 0,8%.

*Senior Economist di ING "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

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(RADIOCOR) 26-06-26 15:45:30 (0403) 5 NNNN