Infrastrutture: via libera al miglioramento della sicurezza nel settore idrico

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 ott - Via libera della Conferenza Unificata agli schemi di decreto del ministro delle Infrastrutture e della mobilita' sostenibili, Enrico Giovannini, che riguardano il potenziamento e il miglioramento della sicurezza del settore idrico, in attuazione della riforma prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), e l'inserimento degli autobus elettrici tra i mezzi che possono essere acquistati per il trasporto extraurbano attraverso le risorse del Piano strategico nazionale della mobilita' sostenibile. L'intesa e' stata data anche agli interventi di edilizia residenziale sociale nei territori del Lazio e delle Marche danneggiati dai terremoti del 2016 e del 2017 per complessivi 37 milioni e all'assegnazione di 5 milioni al programma sperimentale "Dateci Spazio" del Mims volto alla realizzazione di parchi gioco innovativi nelle grandi citta'. Parere favorevole dalla Conferenza Unificata anche alle misure di semplificazione per l'istituzione delle Zone economiche speciali (Zes) e delle Zone logistiche speciali (Zls). La Conferenza Stato-Citta' e Autonomie locali ha invece approvato lo schema di decreto che attribuisce 50 milioni alle aree interne per interventi volti a migliorare la sicurezza delle strade, completando cosi' il programma del Mims di aumento dell'accessibilita' e della resilienza delle aree interne del Paese. 'Per il settore idrico viene compiuto un altro passo necessario per potenziare e migliorare la sicurezza delle infrastrutture, rendendole piu' efficienti e resilienti ai cambiamenti climatici', ha affermato Giovannini. 'Lo schema di decreto attua una fondamentale riforma prevista dal Pnrr, che consentira' di valutare gli interventi per gli invasi e per la rete di distribuzione dell'acqua secondo una logica di sistema, funzionale ai territori coinvolti, anche per limitare i danni provocati dalla siccita' e per ridurre le perdite. La riforma del settore, che prevede finalmente una programmazione pluriennale degli investimenti, accompagna gli stanziamenti per le infrastrutture idriche - ha aggiunto - decisi da questo Governo, pari a 4,7 miliardi di euro, un importo senza precedenti nella storia recente del Paese.

Importanti sono anche gli altri accordi raggiunti oggi dalla Conferenza Unificata e dalla Conferenza Stato-Citta', che sbloccano iniziative importanti del Mims per infrastrutture e mobilita', specialmente a vantaggio del Mezzogiorno e delle.

aree interne'. com-ler

