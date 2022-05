Infrastrutture: via a piattaforma Mims su compensazione prezzi

Operativa dalle ore 12:00 del 13 maggio prossimo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 mag - Da venerdi' 13 maggio sara' operativa sul sito del ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili (Mims) la nuova piattaforma informatica compensazioneprezzi.mit.gov.it per presentare le richieste di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione da parte dalle stazioni appaltanti per il secondo semestre 2021.

Lo comunica il Mims in una nota spiegando che si potra' accedere alla piattaforma previa registrazione ed acquisizione delle credenziali. Domani - informa sempre il Mims - sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto direttoriale del 4 aprile 2022 su "Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi". A partire dalle ore 12:00 del 13 maggio e fino al 27 maggio, l'operatore economico interessato potra' presentare la richiesta di compensazione alla stazione appaltante di riferimento, la quale, in caso di insufficienza di risorse proprie, inoltrera' nella citata piattaforma l'istanza di accesso al Fondo.

