Infrastrutture: Upb-Irpet, norme speciali aiutano Pnrr, criticita' al Sud

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 lug - La normativa speciale adottata per favorire il compimento dei progetti finanziati dal Pnrr e dal Piano complementare - che la recente legge delega mira a recepire in via definitiva nel nuovo Codice degli appalti - vanno nella direzione desiderata di permettere una riduzione dei tempi di realizzazione delle opere. Lo rilevano Upb e Irpet (Istituto Regionale Programmazione economica della Toscana) in un'analisi congiunta, osservando che l'obiettivo e' urgente nel Mezzogiorno, che deve recuperare lo storico deficit infrastrutturale, con performance di realizzazione delle opere peggiori rispetto al Centro-Nord. Le misure che si stanno adottando sembrano muoversi in questa direzione. Vanno tuttavia considerate due criticita': gli Enti locali registrano ovunque, tranne che al Sud, buone performance, quindi in quest'area sarebbe necessaria la presenza di una stazione appaltante nazionale o comunque terza; il coinvolgimento delle stazioni locali va preparato e monitorato, soprattutto nel Mezzogiorno.

