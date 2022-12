Infrastrutture: Toti, scavo Terzo valico a 82%, anche Gronda e'strategica

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 dic - 'Sul terzo valico siamo all'82% dello scavo in galleria. Stiamo parlando della galleria ferroviaria piu' unga d'Italia e tra le piu' lunghe d'Europa. Un'opera colossale che collega definitivamente il Porto di Genova con tutte le principali reti europee. Sara' pronto entro la fine del 2024 e certamente in piena operativita' nel primo semestre del 2025, un obiettivo strategico per l'Italia intera visto che dai porti della Liguria parte il 50% circa delle merci che si producano per esempio qui in Lombardia'. Cosi' il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, a margine del Festival delle Regioni e delle Province autonome. E a chi gli chiedeva della cosiddetta Gronda, ribatte: 'Le opere da sbloccare sono infinite e c'e' solo l'imbarazzo della scelte. Ieri Salvini era a Genova per la Gronda autostradale, altro tema strategico per il Paese e spero di veder partire nei primi mesi dell'anno venturo'.

