Infrastrutture: torna Asphaltica, focus su sostenibilita' e sicurezza

In vetrina il 'cantiere sostenibile' e 50 eventi tecnici (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 giu - Torna dal 7 al 10 ottobre 2026 a BolognaFiere Asphaltica 2026, il salone internazionale dedicato alla filiera della strada e delle infrastrutture promosso da Siteb e BolognaFiere. L'edizione 2026 si svolgera' nel nuovo Padiglione 37 e punta a rafforzare il profilo internazionale della manifestazione dopo i risultati del 2024, chiusi con 120 espositori provenienti da 10 Paesi e 7.300 metri quadrati netti espositivi. L'obiettivo per quest'anno e' raggiungere 150 espositori e 10mila metri quadrati. Al centro della manifestazione innovazione, sostenibilita' e sicurezza, con focus su smart road, tecnologie digitali, illuminotecnica, mezzi elettrici e nuove soluzioni per la mobilita' sostenibile.

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