Infrastrutture: torna Asphaltica, focus su sostenibilita' e sicurezza -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 giu - Tra le novita' di Asphaltica 2026 debutta 'Il cantiere sostenibile', area dimostrativa live dedicata al recupero e riutilizzo del fresato d'asfalto. Nel cantiere operativo allestito all'esterno del Padiglione 37 di BolognaFiere i visitatori potranno assistere alle fasi di fresatura, rigenerazione e compattazione finale delle pavimentazioni stradali. Due dimostrazioni quotidiane mostreranno le tecnologie piu' avanzate del paving sostenibile e dell'economia circolare applicata alle infrastrutture. La manifestazione ospitera' inoltre oltre 50 eventi tecnico-scientifici organizzati da SSiteb dedicati a evoluzioni normative, sicurezza stradale, sostenibilita' e innovazione tecnologica con il coinvolgimento di istituzioni, universita' e operatori del settore.

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