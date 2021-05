Infrastrutture: Simonini (Anas), un miliardo per le smart road

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 mag - Un miliardo di euro per trasformare le strade statali e alcune autostrade in smart road. E' quanto ha in programma di investire l'Anas per la digitalizzazione delle infrastrutture, mentre e' gia' in corso una prima fase con un investimento di circa 250 milioni di euro. Ad essere implicati, ha ricordato l'Ad di Anas Massimo Simonini nel corso del webinar 'La mobilita' del futuro' organizzato dall'osservatorio Riparte l'Italia, sono 'alcuni dei piu' importanti assi strategici del Paese: l'itinerario E45-E55 Orte-Mestre, in Veneto la statale 51 'di Alemagna', in Sicilia la Tangenziale di Catania e la A19 Palermo-Catania, nel Lazio il Grande raccordo anulare (Gra) di Roma, la Roma-Aeroporto di Fiumicino e la A2 Autostrada del Mediterraneo'.

Com - Edt

(RADIOCOR) 20-05-21 09:14:35 (0202)PA,INF 5 NNNN