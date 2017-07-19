Infrastrutture: Salvini, stiamo vivendo Rinascimento senza precedenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rho, 30 set - 'Qui ad Expo ferroviaria ci sono imprese che stanno disegnando il presente ma soprattutto il futuro del Paese. Stiamo vivendo un Rinascimento infrastrutturale che non ha precedenti nella Repubblica Italiana e nei momenti di guerra e di conflitto le infrastrutture uniscono'. Cosi' il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, alla cerimonia di inaugurazione di Expo ferroviaria 2025. 'A stamattina abbiamo risorse stanziate sulle linee ferroviarie per 165 miliardi di euro. Cio' vuol dire cantieri aperti per la Tav che nel 2032 unira' Milano-Torino-Lione. Ci sono i cantieri sulla frontiera italo-austriaca con il treno veloce Bolzano-Innsbruck. Oggi la tratta Monaco-Milano prevede tra le 6-7 ore di percorrenza, a tunnel ultimato saranno 3', ha aggiunto. Salvini ha ricordato che 'ad oggi ci sono 12 miliardi di cantieri aperti in Lombardia', ricordando anche i lavori sul passante di Firenze e l'Alta Velocita' Napoli-Bari. 'E' questo il vero green deal. Queste sono la vera sostenibilita', non le chiacchiere e i divieti imposti dall'Ue che di green non hanno nulla'. Un passaggio poi sul Ponte sullo Stretto di Messina: 'sara' il governo che portera' a casa una infrastruttura unica'. Il ministro ha poi lanciato un appello alle imprese presente alla Fiera: 'aiutatemi a portare i si', altrimenti con i gufi, i no e i bastian contrari non si va da nessuna parte'.

Lab-

(RADIOCOR) 30-09-25 11:17:22 (0298)INF 5 NNNN