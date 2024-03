Infrastrutture: Salvini, pensare in grande per bene Paese, non temo critiche

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 mar - "Dobbiamo tornare a pensare in grande, perche' se pensiamo in grande facciamo cose grandi. Mentre se pensiamo in piccolo non rendiamo giustizia al nostro Paese. Il mio mestiere e' aiutare chi progetta, controllare che tutto vada bene. Se avessi paura di chi critica farei altro, se avessi paura di chi indaga farei altro". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, durante il convegno su innovazione e sostenibilita' per il trasporto pubblico in corso a Milano. "Stiamo investendo in tutta Italia una quantita' di denari che non sono mai stati investiti. I detrattori dicono che con i soldi del ponte di Messina si possono fare asili a Milano, ma negli ultimi cinquant'anni non sono stati fatti ponti in Italia e neppure asili", ha detto Salvini, spiegando che "chi chiede di fare B al posto di A non vuole che si faccia nulla, anche in Veneto c'erano i no Mose, che chiedevano di fare ospedali al posto del Mose. Io penso si possa fare il Mose e gli ospedali, il ponte e gli asili, le Olimpiadi e altre opere. Solo in Italia si riesce a fare polemica su ponti e gallerie, come se ci fossero opere sovraniste o no, i ponti e le gallerie sono ponti e gallerie, non e' una questione politica".

Ars

