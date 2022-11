Infrastrutture: Salvini incontra governatore Sardegna su infrastrutture

Incontro anche con il responsabile della Lega in Molise (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 nov - Secondo confronto in una settimana tra il vicepresidente e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas. Lo riferisce un comunicato aggiungendo che e' stata l'occasione per fare il punto su strade e reti ferrate. In particolare, Salvini e Solinas hanno ribadito la necessita' di ridurre il gap infrastrutturale della Sardegna. Sul tavolo c'e' l'accelerazione delle diverse arterie stradali Anas, per le quali il presidente ha assunto le funzioni di commissario di governo e sta chiedendo i fondi per chiudere il quadro finanziario, a partire dalla Olbia-Arzachena-Palau. Si e' discusso anche del completamento della Sassari-Alghero e dell'avanzamento delle ipotesi progettuali sulla trasversale sarda: favorira' finalmente i collegamenti est-ovest. A proposito di reti ferrate, Solinas ha sottolineato la necessita' di investire sulla velocita' della rete e di sviluppare la connessione di Nuoro verso Olbia.

In precedenza, Salvini ha incontrato il segretario della Lega in Molise, Michele Marone. Al centro della discussione lo sblocco di opere fondamentali per il Molise come la messa in sicurezza della SS650 'Fondo Valle Trigno' e la SS 647 'Fondo Valle del Biferno'. Michele Marone ricoprira' il ruolo di consigliere giuridico del ministro Matteo Salvini.

