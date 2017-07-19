Infrastrutture: Rosso (FI), serve proroga assegnazione lavori su 'decreto ponti'

Interrogazione a ministro Salvini in question time domani (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 gen - Una interrogazione al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sul 'decreto ponti' per "chiedere che venga predisposta un'ulteriore proroga dei termini di assegnazione dei lavori, necessaria a completare l'iter delle autorizzazioni ministeriali e procedere correttamente con l'affidamento delle opere" verra' chiesta domani nel corso del question time in Senato da Roberto Rosso, vicecapogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama e vicesegretario del partito in Piemonte. In particolare, per quanto riguarda l'area del torinese - riferisce una nota -l'attenzione e' mirata sul rifacimento del ponte di Castiglione Torinese, del ponte Preti e sulla manutenzione straordinaria del ponte di Carignano sul Po, infrastrutture strategiche per la sicurezza, la viabilita' e la continuita' dei servizi essenziali nel quadrante torinese. "Si tratta di interventi strategici, che incidono direttamente sulla sicurezza dei cittadini, sull'accesso ai servizi sanitari e sulla tenuta economica dei territori coinvolti" sottolinea il senatore Rosso, ribadendo l'importanza di un'attenzione concreta e tempestiva da parte del Governo.

com-nep.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 28-01-26 16:46:23 (0506)PA,INF 5 NNNN