Infrastrutture: reti idiche e Tpl, al Mims altri 344 mln del programma React-Eu

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 apr - Ulteriori 344 milioni di euro del programma europeo React-Eu sono stati assegnati al ministero delle Infrastrutture e della mobilita' sostenibili (Mims) per finanziare interventi sui trasporti e le reti idriche in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia da ultimarsi entro il 31 dicembre 2023. L'integrazione dei fondi, comunica il Mims, si inserisce nell'ambito delle risorse supplementari che l'iniziativa React-Eu ha assegnato alla politica di coesione 2014-2020 per agevolare il superamento della pandemia e favorire la transizione verde e digitale. I fondi aggiuntivi a disposizione del Mims saranno destinati per 175 milioni al rinnovo degli autobus del trasporto pubblico locale e per 169 milioni a interventi sulle infrastrutture idriche. Lo stanziamento di 175 milioni, che potenzia il Pon Infrastrutture e Reti 2014-2020, consentira' la sostituzione di circa 437 autobus sub-urbani e extra-urbani. La misura permettera' l'acquisto di autobus ibridi, a metano, elettrici e a idrogeno. Il riparto delle risorse fra le regioni interessate, predisposto applicando i medesimi criteri e indicatori gia' utilizzati per il riparto delle risorse del Pnc, e' il seguente: Basilicata: 16,6 milioni (42 bus), Calabria: 24,9 milioni (62 bus), Campania: 50,9 milioni (127 bus), Puglia: 37,7 milioni (94 bus), Sicilia: 44,9 milioni (112 bus). I 169 milioni destinati alle infrastrutture idriche finanzieranno i progetti inseriti nella graduatoria esistente, pubblicata il 7 marzo 2022, volti a migliorare le reti e ridurre le dispersioni. Si tratta dei progetti gia' selezionati e giudicati ammissibili ma non finanziati in occasione del bando per i 313 milioni di euro del React-Eu.

Com - Sam

(RADIOCOR) 11-04-22 14:01:21 (0341)PA,INF,UTY,EURO,FONUE 5