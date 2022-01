Infrastrutture: pronte le nuove linee guida Mims per valutare i progetti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 gen - Un corposo pacchetto di linee guida per programmare e valutare i nuovi progetti di realizzazione delle opere pubbliche. E' quello che ha presentato oggi il ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' sostenibili (Mims), durante un seminario on line. L'obiettivo e' quello di guidare i processi di programmazione degli interventi verso la realizzazione di 'infrastrutture resilienti e sostenibili'.

Durante il seminario online organizzato dal Mims sono stati illustrati i documenti che descrivono l'approccio 'fortemente innovativo', dice il ministero, che verra' utilizzato da Porta Pia per la valutazione dei progetti riguardanti le nuove opere pubbliche da realizzare in coerenza con i principi europei e internazionali del Next Generation EU e dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e, soprattutto, con le nuove linee guida del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) riguardanti la valutazione degli investimenti pubblici secondo indicatori di sostenibilita' economica, sociale e ambientale. 'Il seminario di oggi ha consentito di illustrare in modo integrato l'indirizzo assunto dal Ministero nel corso dell'ultimo anno per realizzare un cambiamento significativo e strutturale delle modalita' di programmazione e valutazione dei progetti infrastrutturali e delle reti di mobilita' nella direzione dello sviluppo sostenibile, come impone anche il cambio di nome del ministero'. Un lavoro ancora in progress. 'Con questa iniziativa viene avviato un confronto con la comunita' scientifica, le organizzazioni della societa' civile e gli addetti ai lavori sul percorso intrapreso, anche al fine di ricevere proposte per migliorare gli strumenti di cui il Ministero si sta dotando. Il perseguimento della transizione digitale e di quella ecologica - aggiunge il Ministro - deve essere riflesso nel modo in cui si selezionano le infrastrutture da realizzare e nel modo di realizzarle, cosi' da renderle resilienti al cambiamento climatico, contribuire a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, migliorare la qualita' dei servizi per i cittadini e le imprese, ridurre le disuguaglianze territoriali, nel rispetto del principio del not significant harm posto alla base di tutto il quadro finanziario europeo 2021-2027'.

