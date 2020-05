Infrastrutture: Piemonte sollecita nomina commissari per 3 grandi opere

Lettera a ministro De Micheli, usare modello Ponte Morandi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 mag - Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e dell'assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Marco Gabusi, hanno scritto una lettera alla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, per sollecitare la nomina dei commissari per il completamento di tre grandi opere strategiche per il territorio: l'Asti Cuneo, la Pedemontana e le opere di compensazione della Tav. "I nostri cantieri sono pronti per riprendere a lavorare in sicurezza e dare al territorio il loro contributo di sviluppo nella realizzazione di piccole e grandi opere. Proprio a queste ultime facciamo riferimento per sollecitare il suo indispensabile intervento nella nomina dei Commissari per le grandi opere annunciato a marzo", si legge nella missiva, sottolineando che "vorremmo che le regole del ponte Morandi venissero attuate anche per queste tre grandi infrastrutture". Per questo, si ritiene che "la nomina in tempi rapidissimi di un Commissario per ognuna di queste opere consentirebbe di procedere da subito con i lavori gia' approvati e finanziati e di cui il territorio ha grandissimo bisogno, ormai da troppi anni".

