Infrastrutture: nell'Allegato al Def piano decennale da quasi 300 miliardi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 mag - Guardando alle priorita' dei singoli settori di intervento, il ministro ha spiegato che gli investimenti sul settore ferroviario sono orientati in particolare al potenziamento dei servizi passeggeri a lunga percorrenza, al trasporto regionale, nonche' al forte sviluppo del traffico merci. Gli investimenti sulla rete stradale e autostradale puntano soprattutto alla messa in sicurezza e al potenziamento tecnologico e digitale. Portualita' e logistica sono destinatari di risorse finalizzate al potenziamento delle infrastrutture portuali e retroportuali, alla loro trasformazione in senso ecologico, all'interconnessione ferroviaria. Mentre sul fronte della mobilita' urbana si puntera' a un 'significativo rafforzamento del trasporto pubblico locale e al rinnovo del materiale rotabile in senso ecologico'. Tutti i piani settoriali e i relativi investimenti, sottolinea il ministero, destinano un'attenzione particolare al Mezzogiorno e alle aree interne.

Non a caso, tra le nuove opere prioritarie, particolare importanza assumono l'Alta Velocita' Salerno-Reggio Calabria (con le sue interconnessioni regionali e trasversali), il miglioramento e il potenziamento della Statale 106 Jonica, da Reggio Calabria a Taranto(491 Km), per la quale si ritiene necessario un programma di interventi strutturali e di messa in sicurezza per un importo complessivo di 3 miliardi di euro, e gli interventi stradali e ferroviari nelle aree del Centro Italia colpite dai terremoti del 2009 e del 2016.

'L'Allegato illustra la politica del Governo per consentire all'Italia di recuperare, negli anni a venire, il gap infrastrutturale che frena la competitivita' delle imprese, aumenta le disuguaglianze territoriali e sociali, determina costi ambientali insostenibili', ha sottolineato Giovannini. 'Le riforme approvate in questo anno - ha aggiunto - assicureranno non solo la realizzazione di nuove infrastrutture meno impattanti sull'ecosistema e in linea con i principi della transizione ecologica, ma anche la riduzione dei tempi di realizzazione, il coinvolgimento delle comunita' locali nelle decisioni, l'aumento della resilienza delle infrastrutture esistenti, anche grazie all'uso delle tecnologie digitali'.

Com - Sam

