Infrastrutture: Morelli, Tav Torino-Lione resta priorita' per il Governo (Radio 24)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 set - La Tav 'e' una delle priorita' del nostro paese, che non puo' essere inserita nel Pnrr per la logica della chiusura dei lavori nel 2026, il che non significa che non sia al centro delle priorita' infrastrutturali del paese e del governo Draghi. Il governo sta facendo i compiti a casa, c'e' stato un rallentamento oggettivo negli ultimi anni, ma entro aprile il governo avra' sicuramente chiuso tutti i dibattiti'. Lo ha detto Alessandro Morelli, vice ministro delle Infrastrutture e della mobilita' sostenibili, a 24Mattino su Radio 24. 'Il territorio ritiene fondamentale quell'opera per quella zona, - ha aggiunto il vice ministro - ma dobbiamo ricordarci che Torino-Lione e' solo una fermata che questi treni potranno fare dall'Atlantico all'Est Europa, quindi diciamo che avere questa interruzione dell'alta velocita' europea sarebbe un danno per il Piemonte, per Torino, per l'Italia e l'Europa'.

