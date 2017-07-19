Infrastrutture: Mit, aperta la variante di Tirano sulla Ss 38 dello Stelvio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 ago - E' stata aperta oggi al traffico la nuova variante di Tirano lungo la strada statale 38 dello Stelvio: un'infrastruttura strategica, invocata da anni da cittadini, imprese e operatori turistici, che cambia concretamente la mobilita' del territorio. A inaugurare il nuovo tracciato il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e il viceministro Edoardo Rixi, insieme ai rappresentanti della Regione Lombardia, della Prefettura, degli enti locali e di Anas.

Sei chilometri e seicento metri di nuova strada per liberare Tirano dal traffico pesante, restituire vivibilita' al centro abitato e rendere piu' veloci, sicuri ed efficienti i collegamenti verso Bormio, Livigno e tutta l'Alta Valtellina.

Il tracciato comprende una galleria naturale, una galleria artificiale, due viadotti sul fiume Adda, quattro rotatorie, quattro sottopassi e tre sottovia. Un'opera del valore complessivo di 254,4 milioni di euro interamente finanziati, realizzata superando difficolta' tecniche e complesse condizioni geologiche grazie al lavoro di Anas, imprese, tecnici e maestranze. La variante rientra tra le infrastrutture connesse alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026.

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