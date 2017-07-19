Infrastrutture: Liguria, dal 13 ottobre istanze di finanziamento 2025
Accreditamento dal 6 ottobre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 ott - Il 29 settembre la Regione Liguria ha diffuso le Linee guida per programmazione interventi infrastrutturali, funzionali alla richiesta di finanziamento per l'anno 2025. Le domande potranno essere presentate unicamente online dal 13 ottobre alle ore 13 del 13 novembre. Per accedere alla procedura, sara' necessario accreditarsi ai servizi online della Regione Liguria. Il sistema di accreditamento, informa la Regione, sara' attivo dal prossimo 6 ottobre. Successivamente, il Responsabile unico del procedimento (o suo delegato) potra' inserire i dati relativi alla richiesta.
