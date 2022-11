Infrastrutture: incontro Salvini-Zaia, su Pedemontana e altre opere strategiche

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 nov - Incontro tra il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. E' stata l'occasione, poche ore dopo il vertice sulla A22 che interessera' anche Verona, per fare il punto della situazione su alcune opere strategiche. In particolare Salvini e Zaia hanno approfondito lo stato dell'arte sulla Pedemontana Veneta, sulle concessioni autostradali, sul possibile ingresso di Anas in Veneto Autostrade spa, sulla terza corsia della A4 Venezia-Trieste, sul sistema portuale che coinvolge Venezia, Porto Marghera e Chioggia. Il Ministro Salvini ha garantito e confermato massimo impegno per rispondere positivamente alle aspettative del territorio. Non a caso, proprio ieri, Salvini aveva gia' contattato alcuni sindaci come quelli di Vicenza e Treviso per rispondere ad alcune richieste. E presto sara' a Venezia per un sopralluogo.

