Infrastrutture: incontro Salvini-Cirio, fatto il punto anche sulla Torino-Lione

Ministro ha visto oggi anche assessore Trasporti Basilicata (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 nov - Incontro a Roma tra il vice presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e il governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio. E' stata, riferiscono fonti vicine a Salvini, l'occasione per fare il punto della situazione su alcuni dossier come l'Alta Velocita' Torino-Lione, la Asti-Cuneo, la Variante di Demonte, il Tunnel del Tenda, la Pedemontana, il Terzo Valico e la zona logistica di Alessandria.

Sempre oggi, Salvini ha incontrato l'assessore regionale ai Trasporti della Basilicata Donatella Merra. E' stata l'occasione, viene riferito, per discutere anche di ferrovie, strade e dighe. Il Ministro e l'Assessore hanno condiviso la necessita' di valorizzare l'Alta Velocita' per renderla davvero fruibile su tutto il territorio, e nel contempo investire sulle ferrovie regionali per decarbonizzare e conciliare tutela ambientale e qualita' del servizio per i cittadini. Salvini e Merra si sono confrontati inoltre sul futuro della statale 7 Ferrandina-Matera (sul tavolo c'e' il raddoppio) e hanno condiviso l'accelerazione di una serie di interventi sulle grandi dighe lucane per il recupero e la messa in sicurezza e un progetto per un'unica regi'a gestionale.

nep

(RADIOCOR) 02-11-22 18:33:29 (0590)PA,INF 5 NNNN