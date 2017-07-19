Infrastrutture: incontro Salvini-Bocci sulle opere strategiche in Liguria

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 giu - Incontro istituzionale oggi tra il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e il presidente della Regione Liguria Marco Bucci per un confronto sui principali dossier infrastrutturali strategici per il territorio ligure. Al confronto ha partecipato anche il viceministro Edoardo Rixi. Nel corso del colloquio e' stato fatto il punto sullo stato di avanzamento delle opere piu' rilevanti per la crescita della Liguria, tra cui la nuova diga foranea di Genova (fase A e fase B), il tunnel subportuale, il raddoppio ferroviario Finale Ligure-Andora, il tunnel della Val Fontanabuona e il Terzo Valico dei Giovi.

Un momento di confronto e' stato dedicato al monitoraggio dei cantieri della rete autostradale ligure.

L'incontro ha rappresentato anche un'occasione per condividere valutazioni e prospettive sulle future strategie di sviluppo infrastrutturale della regione, ritenute dal ministro Salvini fondamentali per la crescita della Liguria.

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