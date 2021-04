Infrastrutture: Giovannini istituisce due commissioni di studio -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 apr - "La prima Commissione - spiega la nota - riguarda il settore della finanza e ha l'incarico, come riporta il decreto istitutivo, di identificare nuovi strumenti finanziari per la realizzazione di interventi infrastrutturali, della mobilita' e dell'abitare sostenibile, cosi' da orientare anche i capitali privati al recupero del ritardo di cui soffre il nostro Paese. La Commissione dovra' anche proporre modelli di valutazione degli impatti economici, sociali e ambientali dei progetti avviati dal Ministero, in linea con le strategie di sviluppo sostenibile promosse dall'Agenda Onu 2030 e dall'Unione europea". "La seconda Commissione - conclude la nota del Mims - ha l'incarico di individuare come le sfide derivanti dai cambiamenti climatici impattano e impatteranno sulle infrastrutture e i sistemi di trasporto, e di proporre iniziative per anticipare e mitigare i rischi ai quali il sistema infrastrutturale, anche a livello di singole citta', e' esposto, aumentandone resilienza e capacita' di adattamento". Entrambe le Commissioni dovranno completare i lavori e presentare apposite relazioni al ministro entro sei mesi dalla data di insediamento.

