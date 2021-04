Infrastrutture: Giovannini, fino a +100mila lavoratori nei cantieri nel 2026-2027

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - 'E' un momento importante perche' con la firma dei Dpcm per i 29 commissari si sbloccano 57 opere in fase di realizzazione che bisognava accelerare, per un valore totale di 82,7 miliardi.

Al Sud andranno 36,3 miliardi complessivi'. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini. 'Circa 33 miliardi sono gia' finanziati, ma ci saranno anche risorse integrative con il Next Generation Ue. I commissari selezionati sono tutti tecnici tranne il presidente della Regione Sicilia Musumeci. Non dobbiamo creare chissa' quale strutture a supporto dei commissari che possono iniziare subito il loro lavoro. Sono persone con grandi capacita' tecniche. Abbiamo definito un cronoprogramma dettagliato per ciascuna opera. Incontrero' i commissari la prossima settimana per avviare i lavori. Nei cantieri ci saranno turni di lavori su 24 ore. Il cronoprogramma verra' monitorato trimestralmente'. Il ministro ha sottolineato che 'molte di queste opere non sono nella fase di realizzazione ma in una fase di progettazione esecutiva e daranno spinta ai cantieri con una certa diluizione nel tempo. Il cronoprogramma e' stato sviluppato in 593 fasi dettagliate'.

'Ci sono 4 grandi fasi - ha continuato Giovannini: approvazione del progetto di fattibilita' tecnico economica, progetto esecutivo, progetto per appalto, consegna e avvio dei lavori. Il successo non si misurera' subito in cantieri visibili. L'aumento dell'occupazione al momento riguardera' i progettisti ma sin dall'anno prossimo con l'apertura dei cantieri ci aspettiamo un impatto di 20mila unita' lavorative fino ad arrivare a 100mila unita' tra il 2026-27. La procedura prevista dalla normativa per i commissari non e' conclusa. Ci sara' un secondo decreto con ulteriori commissariamenti che saranno nominati entro dicembre. I due mesi trascorsi soni stati estremamente intensi e il governo si e' molto concentrato su questo obiettivo'.

ler

