Infrastrutture: Fontana, in ultimi mesi operativita' eccezionalmente migliorata

(In Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bergamo, 26 mar - "Credo che tutte le volte in cui si inaugura un'opera infrastrutturale sia per la nostra regione un momento di festa. Quindi evviva l'operativita' che in questi ultimi mesi e' eccezionalmente migliorata". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'inaugurazione del rondo' autostradale A4 di Bergamo. "Penso che questa sia la strada giusta, quella di sostituire le parole con dei fatti concreti", ha concluso.

(RADIOCOR) 26-03-24 12:56:59 (0347) 5 NNNN