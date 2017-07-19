Infrastrutture: firmato protocollo legalita' per Fase B Diga Foranea di Genova

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 ago - E' stato firmato oggi il Protocollo di legalita' per la realizzazione della Fase B della Nuova Diga Foranea di Genova. A sottoscriverlo, per la Struttura Commissariale, il Sub Commissario per la Ricostruzione di Genova Carlo De Simone e, per Regione Liguria, l'Assessore con delega alle Infrastrutture e alla Nuova Diga Foranea - Fase B Giacomo Raul Giampedrone. Il Protocollo, adottato in raccordo con la Prefettura di Genova e di Livorno, costituisce il presidio di prevenzione antimafia e di tutela della legalita' che accompagnera' l'intero ciclo di realizzazione della Fase B: dalla procedura di gara fino al certificato di ultimazione dei lavori.'La legalita' non e' un adempimento formale: e' la condizione che rende possibile realizzare un'opera di questa portata bene e nei tempi previsti - ha dichiatgato il Sub Commissario per la Ricostruzione di Genova Carlo De Simone-.

Con la firma di oggi estendiamo alla Fase B un modello di controllo che ha gia' dimostrato la sua efficacia: ogni impresa verificata prima di entrare in cantiere, ogni flusso finanziario tracciato, ogni lavoratore identificato. E' il modo piu' concreto per proteggere l'opera, le imprese sane e il lavoro regolare, e per assicurare ai cittadini che ogni risorsa pubblica investita nella nuova diga sia spesa in modo trasparente'.

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