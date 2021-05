Infrastrutture: EY, per transizione energetica e digitale servono riforme coraggiose

Solo 5% delle famiglie ha sottoscritto piano mobile 5G (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 mag - Digitale ed energia sono decisive per un'Italia piu' competitiva e piu' sostenibile. E' quanto emerge dalla nuova ricerca di EY sulle infrastrutture digitali ed energetiche presentata oggi all'EY Summit Infrastrutture 2021 intitolato 'Transizione digitale ed energetica'. Tra le priorita' degli italiani c'e' la transizione completa alle energie rinnovabili delle infrastrutture per le utilities (54%) e il potenziamento delle infrastrutture di connettivita' (40%). Riguardo alla sostenibilita', il 95% degli italiani pensa che il rafforzamento delle tecnologie digitali portera' un contributo positivo al raggiungimento di questo obiettivo.

L'infrastrutturazione digitale del Paese e' ancora un gap da colmare ma con una copertura 5G raddoppiata in un anno, che raggiungera' il 99% nel 2025. Riguardo al rapporto tra 5G e imprese, in Italia il 31% delle microimprese utilizzerebbe una connessione 5G al posto di internet fisso, mentre il 46% delle Pmi se ne servirebbe per migliorare e innovare i processi aziendali. A livello mondiale, il 75% delle imprese non ha infatti piena consapevolezza delle potenzialita' del 5G e di come utilizzarlo. Restringendo il campo a 5G e famiglie, il 25% degli italiani dichiara di non essere consapevole delle caratteristiche e dei vantaggi della tecnologia mobile 5G, infatti, solo il 5% ha gia' sottoscritto un piano mobile 5G. Tuttavia, il 42% delle famiglie pensa che le reti di nuova generazione garantiranno una connettivita' piu' affidabile e costante sia in casa sia in mobilita', ed il 24% e' convinto che presto utilizzera' la rete 5G come connessione internet principale per il nucleo familiare. Tra le regioni maggiormente coperte dal 5G ci sono la Valle d'Aosta, Basilicata e Molise (98% copertura), Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, Calabria, (97%). "Quello che ancora poco viene riconosciuto - sottolinea Massimo Antonelli, Regional managing partner dell'area Mediterranea e ceo per l'Italia di EY - e' quanto le due transizioni siano interdipendenti tra loro. Questo concetto e' essenziale come lo e' la necessita' di fare delle riforme coraggiose".

Com-Sim

(RADIOCOR) 26-05-21 16:41:42 (0467)ENE,PA,INF,UTY 5 NNNN