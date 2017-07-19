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            Infrastrutture: Destro (Confindustria), Brennero strategico per l'economia

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 giu - 'Il Brennero e' l'asse portante del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo e un'infrastruttura europea strategica per l'economia. Ogni anno attraverso i valichi alpini italiani transitano quasi 180 milioni di tonnellate di merci. L'efficienza delle infrastrutture transalpine e' un fattore di politica industriale, ma oggi rappresenta un collo di bottiglia per la competitivita' italiana ed europea. Finora i valichi alpini sono stati gestiti con logiche nazionali e questo e' il problema strutturale. Assicurare collegamenti efficienti e affidabili significa ridurre costi e incertezze per le imprese, accrescerne la capacita' di competere, sostenere la crescita del sistema produttivo europeo e rafforzare il mercato unico Ue'. Cosi' Leopoldo Destro, vice presidente di Confindustria per Trasporti, Logistica e Industria del Turismo, intervenendo al convegno 'Infrastrutture a sostegno dei territori. Le vie dello sviluppo a nord e a sud del Brennero', organizzato da Confindustria Trentino Alto Adige.

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