Infrastrutture: De Micheli, sull'Alta velocita' al Sud presa decisione di finanziarla

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 mag - "C'e' stata una discussione e abbiamo deciso che facciamo il progetto dell'Alta velocita' ferroviaria (Salerno-Reggio Calabria e le altre tratte in Basilicata e Puglia, ndr), che deve essere pronto a fine anno perche' nel prossimo piano infrastrutture del 2021 ci deve essere il finanziamento dell'opera". Lo ha detto la ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, intervenuta alla posa della prima pietra del III megalotto della Ionica, nel cantiere di Francavilla Marittima. La ministra ha assicurato che non si parla "solo dei 40 milioni che servono per il progetto", finanziati con il Dl Rilancio. "Non solo confermiamo le opere ma confermiamo anche i servizi", ha detto annunciando la ripresa dei treni Sibari-Milano e la prossima attivazione delle due coppie di treni Reggio-Torino e Torino-Reggio.

Fro

(RADIOCOR) 19-05-20 13:00:48 (0288)PA,INF 5 NNNN