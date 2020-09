Infrastrutture: De Micheli, non fan del Ponte Stretto ma decideremo su dati

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 set - "Io non sono una fan del Ponte sullo Stretto di Messina" ma "ho dato un incarico a una commissione di ingegneri per valutare quale sia la soluzione migliore per collegare Calabria e Sicilia

Le soluzioni sono tre e decideremo in maniera oggettiva in base ai dati". Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, intervenendo al Forum Ambrosetti di Cernobbio

"Per la prima volta Sicilia e Calabria avranno delle infrastrutture. Prima il tema era collegare due prospettive di deserto infrastrutturale", invece "tra 5 anni Sicilia e Calabria non saranno quello che erano 20 anni fa e dobbiamo decidere in maniera oggettiva il modo migliore per collegarle. Noi stiamo facendo questo lavoro con questa commissione ed eviterei di trasformarlo nel teatrino Ponte si'-Ponte no", ha aggiunto la ministra De Micheli.

