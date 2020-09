Infrastrutture: De Micheli, cantieri portano disagi ma vanno aperti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 set - Gli altri problemi riscontrati nella realizzazione delle opere sono tre, ha spiegato De Micheli. "Un anno fa abbiamo fatto un esame dello stato delle opere, piccole, medie e grandi: noi avevamo una stragrande maggioranza di opere che era bloccata per mancanza di decisione finale, di chi doveva prenderla", ha dichiarato la ministra, indicando che "una reale chiusura di valutazione, approfondimento e utilita' dell'opera stessa non arrivava mai, perche' c'era sempre qualche obiezione. Non si riusciva mai a fare quella sintesi per portare all'ultimo atto amministrativo, finanziario o burocratico che fosse". Soprattutto per le medie e piccole opere, inoltre, "abbiamo rilevato - non siamo i primi e non saremo gli ultimi salvo che stiamo cercando di metterci seriamente al lavoro per supplire a questa lacuna - una assenza di reali percorsi di progettazione veloce e completa". Oggi, ha riconosciuto, "progettare un'opera ha comunque a che fare con un impianto normativo europeo e nazionale molto piu' complesso di 15-20 anni fa, non solo per le esigenze ineludibili di sostenibilita' ambientale ma anche per tutte le questioni all'antisismica, che non sono questioni burocratiche ma sono esiziali affinche' la qualita' dell'opera finale sia all'altezza della durata che l'opera deve avere". E "questo punto di vista, con l'impoverimento progressivo che si e' generato nella Pa - con l'impossibilita' di sostituire soprattutto gli uffici tecnici degli enti locali e non solo - ci ha determinato un fortissimo rallentamento", ha spiegato. Infine, "il terzo motivo in ordine di dimensione per cui le opere erano bloccate sono motivi autorizzativi", come per esempio il raddoppio linea ferroviaria in Molise, dove c'e' il problema nidificazione di una specie di uccelli che provoca ripercussioni su tutta la rete: "Come pensare all'alta velocita' adriatica se li' ho un imbuto?", si e' domandata retoricamente la ministra. "Una soluzione sostenibile ambientalmente in termini autorizzativi ha bisogno di due cose, di criteri di flessibilita' e di velocita' di comunicazione dei problemi. L'operatore, in questo caso Rfi (quello del Molise, ndr), deve sapere tempestivamente dei problemi per aggiustare il progetto, non puo' aspettare due anni una sentenza".

