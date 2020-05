Infrastrutture: dal Mit 455 milioni per programmi di manutenzione delle strade

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 mag - Approvato in conferenza Stato-citta' ed autonomie locali il decreto che rende disponibili a province e citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia, circa 455 milioni di euro per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria, da utilizzarsi dal 2019 al 2033. Gia' entro giugno verra' erogato il 50% delle risorse in acconto, reperite nel bilancio del Mit sul Fondo Investimenti 2019: una iniezione di liquidita' che servira' a sostenere le casse degli enti locali per un settore importante che riguarda la sicurezza dei cittadini e, piu' in generale, del territorio. Frutto di una raggiunta intesa con l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e con l'Unione delle province d'Italia (Upi), le risorse sono attribuite utilizzando i criteri della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalita' e della vulnerabilita' del territorio rispetto al dissesto idrogeologico. In particolare, la citta' metropolitana di Roma potra' beneficiare di una somma aggiuntiva di 4 milioni di euro da ripartirsi nelle annualita' dal 2020 al 2023. A oggi, tutte le risorse che il Mit aveva precedentemente stanziato e attribuito per l'anno 2018 nello stesso ambito della sicurezza viaria, sono state effettivamente spese entro giugno 2019 dando prova dell'efficacia di questa misura. Attualmente e' in corso il monitoraggio delle risorse assegnate per il 2019. Dall'inizio dell'anno sono state ripartite complessivamente 11 milioni di euro per il periodo

