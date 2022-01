Infrastrutture: da Cdp 158 milioni alla Toscana per scuole, viabilita' e sport

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 gen - Sanita', edilizia scolastica, viabilita' e impianti sportivi: sono questi gli ambiti di intervento strutturale che la Regione Toscana ha individuato per definire il nuovo progetto di rigenerazione di spazi urbani. A rendere possibile la realizzazione di queste opere e' il finanziamento di 158 milioni di euro messo a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti, anche per rispondere all'emergenza da Covid-19.

Nello specifico, oltre 76 milioni saranno utilizzati per portare a termine diversi investimenti sul patrimonio infrastrutturale del comparto sanitario, tra i quali la costruzione del nuovo presidio ospedaliero di Livorno e del nuovo complesso didattico Le Scotte dell'Universita' degli studi di Siena. Inoltre, altri 27 milioni verranno destinati all'acquisto di attrezzature sanitarie, anche di tipo tecnologico e scientifico. Infine, le risorse messe a disposizione da Cdp permetteranno anche investimenti per circa 54 milioni sull'edilizia scolastica, la viabilita', l'impiantistica sportiva e la rigenerazione e riqualificazione urbana. 'Sono numeri - commenta il presidente della Toscana Eugenio Giani - che confermano la virtuosita' del bilancio regionale, anche nella possibilita' di accendere linee di credito, e la propensione agli investimenti, sulla sanita' e nell'emergenza sanitaria in atto ma pure in altri settori'.

