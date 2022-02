Infrastrutture: da cambiamenti clima impatto su Pil maggiore al Sud

Danni piu' gravi in Sicilia e Lazio, Trentino il meno toccato (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 feb - Il danno complessivo (diretto e indiretto) causato dalla perdita o danneggiamento di infrastrutture per il Paese per cause legate ai cambiamenti climatici potrebbe "variare tra lo 0.1-0.4% del Pil medio nel decennio 2020-2030 e lo 0.33-0.55% del Pil nel 2050. Ad oggi, si tratterebbe di mancata capacita' di produrre beni e servizi per un valore di circa 2.3-8.7 miliardi di euro. Proiettata al 2050, la perdita ammonterebbe a circa 11.5-18 miliardi di euro. Piu' del doppio, quindi, rispetto al danno diretto". Si legge nel rapporto a cura di Carlo Carraro (docente di Economia ambientale all'Universita' di Venezia e vicepresidente del gruppo di lavoro sui cambiamenti climatici dell'Intergovernmental Panel on Climate Change - Ipcc) commissionato dal Mims e illustrato questa mattina alla presenza del ministro Enrico Giovannini. A livello territoriale Carraro ha segnalato che l'impatto "vedra' crescere un divari tra regioni del Nord e del Sud, con conseguenze peggiori in queste ultime aree". Nel capitolo dedicato ai cambiamenti climatici, il rapporto stima "perdite superiori per quasi tutte le regioni al 3% del prodotto regionale con un picco del -6% in Veneto. Le perdite sono originate principalmente dagli impatti sull'attivita' produttiva e dalla perdita di asset di capitale associati all'innalzamento del livello del mare e all'intensificarsi degli eventi di dissesto idrogeologico". Il rapporto stima inoltre che tali perdite, "benche' relativamente uniformi, siano maggiormente pronunciate nel sud del Paese e nell'area tirrenica". In questo scenario, "Sicilia e Lazio risultano le piu' colpite con perdite pari allo 0.42% e 0.40% circa dell'output regionale nel 2050, rispettivamente, mentre il Trentino-Alto Adige appare la regione meno danneggiata con una perdita relativa di circa la meta' (0.19%)".

Fro

(RADIOCOR) 04-02-22 11:38:16 (0266)ENE,PA,INF 5 NNNN