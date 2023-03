Infrastrutture: da Bei e Cdp 750 milioni a Autostrade Alto Adriatico

Due finanziamenti da 375 milioni ciascuno con garanzia Sace (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 mar - La Banca europea per gli investimenti (Bei) e Cdp erogheranno due finanziamenti da 375 milioni di euro ciascuno a Autostrade Alto Adriatico, societa' costituita nel 2018 dalle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto per gestire la rete autostradale locale per i prossimi 30 anni. Lo prevede un accordo sottoscritto oggi dall'amministratrice unica di Societa' Autostrade Alto Adriatico, Anna di Pasquale, dal vicedirettore generale e direttore business di Cassa depositi e prestiti, Massimo Di Carlo, e dal Principal advisor per il dipartimento di Growth Capital and Project finance della Bei, Simone Dell'Atti, alla presenza del presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia e Commissario per l'emergenza della A4.

Le risorse serviranno a finanziare i lavori di ampliamento e ammodernamento delle tratte A4 Venezia-Trieste (che costituisce l'investimento principale e prevede il completamento della realizzazione della terza corsia), A28 Portogruaro-Conegliano, A23 Palmanova-Udine, A57 Tangenziale di Mestre e A34 Villesse-Gorizia. L'accordo prevede anche l'intervento di Sace con una copertura assicurativa.

com-fro

