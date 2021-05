Infrastrutture: cresce la manutenzione stradale, consumo asfalto a +6,3%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 mag - La pandemia non ha bloccato la ripresa dei lavori stradali (avviata 2 anni fa) nel nostro Paese. A fine 2020 il consumo di asfalto ha superato quota 32 milioni di tonnellate, contro i 30 milioni del 2019, la cifra piu' alta raggiunta negli ultimi 10 anni e nel primo trimestre dell'anno si stima un'ulteriore crescita. Segnali positivi che evidenziano una netta inversione di tendenza rispetto all'ultimo decennio, in cui i mancati investimenti in questo settore hanno raggiunto i 10 miliardi di euro. A segnalare l'andamento del settore e' l'Associazione Siteb, Strade italiane e bitumi. Secondo i dati dell'associazione nel 2020 la produzione di conglomerato bituminoso, principale indicatore delle attivita' di manutenzione stradale nel nostro Paese, e' cresciuta del 6,3 per cento. L'aumento 'e' stato prevalentemente sostenuto dagli appalti Anas e dalla notevole attivita' di manutenzione delle concessionarie autostradali, che hanno evidenziato una crescita della richiesta del cosiddetto "bitume modificato"'.L'andamento positivo 'sta proseguendo anche nel 2021, con un primo trimestre che fatto segnare un nuovo aumento della produzione di bitume rispetto allo stesso periodo dello scorso anno'. 'Si tratta di un segnale certamente positivo per la sicurezza della nostra rete stradale per troppi anni dimenticata e per cui abbiamo pagato spesso un elevato costo sociale - sottolinea il Presidente Siteb Michele Turrini -. Rimettere in sesto il nostro patrimonio stradale significa, oltre a garantire che sciagure come quelle vissute nel recente passato non si ripropongano, anche rilanciare la competitivita' delle nostre imprese e ridurre il divario tra le diverse aree del Paese. I fondi del Pnrr che arriveranno dall'Europa costituiscono un'occasione unica per riparare ai 10 miliardi di euro di mancati investimenti che hanno seriamente compromesso il nostro patrimonio'.

Com - Sam

(RADIOCOR) 28-05-21 11:34:06 (0276)PA,INF 5 NNNN