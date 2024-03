Infrastrutture: Cipess approva contratto di programma Anas 2021-2025 -2

Adottati Poc 2014-2020 di Lazio, Marche, Piemonte e Toscana (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -Roma,21 mar- In tema di Politiche di coesione, il Cipess ha poi adottato, su proposta del ministro per gli Affari europei, i Programmi operativi complementari (Poc) 2014-2020 delle regioni Lazio, Marche, Piemonte e Toscana. Contestualmente, ha disposto la riprogrammazione del Piano sviluppo coesione (Psc) delle regioni Lazio, Marche e Piemonte. "Nei Poc - spiega la nota - sono definiti le strategie, gli obiettivi, gli Assi e le Azioni, nonche' la governance e le modalita' attuative degli stessi Programmi, nonche' i rispettivi Piani finanziari e Cronoprogrammi".

In materia di ricostruzione post-sisma 2009 nella Regione Abruzzo, il Comitato ha inoltre disposto l'assegnazione, per l'annualita' 2024, delle risorse per il finanziamento dei servizi di natura tecnica e assistenza qualificata a favore delle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte alle attivita' della ricostruzione.

