Infrastrutture: Bonomi, chiusura traforo Monte Bianco e' questione nazionale

Battaglia non corporativa, ma strategica per Italia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Courmayeur, 21 nov - 'E' necessario richiamare l'attenzione su quello che sta continuando ad accadere sulle infrastrutture alpine. Da anni si richiama l'attenzione sul traforo del Monte Bianco che e' un tema nazionale e non solo della Valle D'Aosta'. Lo ha affermato Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, aprendo i lavori del convegno "Il fattore tunnel. La fragilita' delle connessioni tra Italia ed Europa". Secondo il numero uno degli industriali, la 'chiusura del traforo e' questione nazionale. Quella sulle infrastrutture non e' una battaglia corporativa da parte delle imprese, ma e' una battaglia strategica per il Paese. E' un tema delle imprese del Piemonte, Lombardia, Liguria; di tutta l'Italia e noi non possiamo assistere inerme a perdere Pil, posti di lavoro e ricchezza nei nostri territori'.

(RADIOCOR) 21-11-23 10:42:33 (0237)INF 5 NNNN