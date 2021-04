Infrastrutture: Anas avvia acquisizione di 3mila km di strade locali

Consegnati i primi 872 chilometri in Emilia Romagna (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 apr - L'Anas comunica in una nota l'avvio della seconda tranche di rientro delle strade regionali all'ente statale per circa 3mila km, che, aggiunti i trasferimenti della prima tranche avviata alla fine del 2018, porta a oltre 32mila km la rete in gestione all'Anas. Oggi, informa l'Anas, in attuazione del Ddcm del 21 novembre 2019, e' stata effettuata la consegna di 872 km da parte delle regione Emilia-Romagna. Nei prossimi giorni seguiranno le consegne di strade in Piemonte (1.000 km), Lombardia (1.075 km) e Toscana (con 39 km che si aggiungono ai 573 km trasferiti dalla Toscana nel 2018). "Le operazioni di passaggio si concluderanno entro la fine del mese di aprile". "Con questa seconda tranche - aggiunge l'Anas - entrano nella gestione di Anas altri circa 1.300 ponti, che saranno immediatamente inseriti nel programma Bridge Management System che prevede cicli cadenzati di monitoraggi e ispezioni". "Nell'ambito del Contratto di Programma - ha precisato l'ad di Anas Massimo Simonini - abbiamo stanziamenti appositamente dedicati al Piano rientro strade, prima e seconda tranche, pari a 1,1 miliardi di euro che abbiamo messo da subito in produzione".

