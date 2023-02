Infrastrutture: Albanese (Confindustria), in Sicilia gap enorme da colmare

Ponte sullo Stretto non faccia dimenticare le altre (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Palermo, 17 feb - In Sicilia c'e' un gap di infrastrutture "enorme" e se il Ponte sullo Stretto "e' l'infrastruttura madre" non bisogna dimenticarsi delle altre, in un momento favorevole per avviarne la realizzazione grazie alle risorse del Pnrr.

Alessandro Albanese, presidente di Confindustria Sicilia, interviene al road show di Cassa Depositi e Prestiti che apre la sede territoriale di Palermo e invita le aziende siciliane e la pubblica amministrazione dell'isola a sfruttare il suo know-how per puntare su una crescita sostenibile e sull'innovazione. "Il ponte sullo Stretto e' l'infrastruttura madre - commenta Albanese interpellato al termine di una tavola rotonda - ma non vorrei che ci concentrassimo solo su quello". Secondo il presidente degli industriali siciliani "parallelamente bisogna mettere a terra tutte le infrastrutture strategiche che per noi sono ferrovie e strade ma anche le infrastrutture ambientali, a partire dai depuratori sui quali siamo molto indietro". Un ritardo, quest'ultimo che rischia di danneggiare la risorsa turistica dell'isola, spiega, a causa dei tratti di costa inquinati.

Secondo Albanese il Pnrr e' l'occasione per "fare tutto e le tante risorse disponibili sono proprio dovute al nostro gap infrastrutturale". Secondo Albanese, inoltre, il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti puo' essere importante per aiutare la burocrazia pubblica in ritardo sul terreno della digitalizzazione. L'attivita' di advisory che offre Cdp "puo' essere un'ottima soluzione per la nostra pubblica amministrazione".

