Informazione: Barachini, Over The Top stanno facendo editori ma senza vincoli

Rischio titolari informazione diventino soggetti esterni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 mag - "La distribuzione dei dati puo' modificare la partecipazione democratica delle persone. Esemplificando, qualunque supermercato delle nostre citta' e' in grado di sapere quali prodotti rifornire nei quartieri delle nostre citta'. Se questo avviene vuol dire che il dato e' talmente raffinato e preciso da poter consentire questa logica commerciale. Posso anche andare a conoscere a quale taglio di informazione puo' essere sensibile una determinata area. Ma un prodotto commerciale e' un prodotto, l'informazione non e' un prodotto, e' fragile, produce effetto su coscienza critica democratica". Lo ha sottolineato Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consigllio, con delega all'informazione e all'editoria, nel corso del suo intervento al panel 'Colonizzatori di dati' in corso al Festival dell'Economia di Trento, Cio' "non significa fare un'azione di deterrenza ma bisogna stabilire quali possano essere dei guard rail etici per evitare che i dati sensibili diventino di proprieta' di persone che ne fanno utilizzo non corretto. Il tema a monte e' che i grandi Over the top stanno facendo gli editori, anche se non hanno stessi vincoli e responsabilita'. Siamo passati dal contenuto alla distruzione del contenuto che diventa contenuto stesso. Non possiamo consentire che i titolari dell'informazione nazionale diventino soggetti esterni al nostro Paese a volte governati direttamente da chi controlla l'autorita' politica. Tik Tok ad esempio non ha governance chiara".

