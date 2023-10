Inflazione: Urso, soddisfatti per avvio del trimestre anti rincari -2

'Strumento decisivo nel contrasto al caro vita' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 ott - 'Attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti nella lotta all'inflazione abbiamo riaffermato il ruolo delle rappresentanze sociali in Italia', ha spiegato Urso. 'Il nostro Paese e' solidale e coeso nei momenti difficili.

Intendiamo proseguire nelle politiche di sostegno al potere di acquisto per i ceti medio-bassi, delle famiglie, dei pensionati e dei lavoratori attraverso ogni sforzo che possiamo mettere in campo, a partire dalla Legge di Bilancio, con il taglio al cuneo fiscale, le risorse per il rinnovo dei contratti pubblici, la perequazione delle pensioni e le misure per le famiglie e per l'occupazione femminile.

Provvedimenti con cui si contrasta l'inflazione e si rilanciano i consumi, a beneficio del sistema produttivo".

Attualmente al Patto Anti Inflazione hanno aderito quasi 30mila punti vendita in tutta Italia. Le Regioni con il maggior numero di adesioni sono: Lombardia con 4.298 pv, Lazio con 2.841 pv, Piemonte con 2.550 pv.

